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Antalya'da araçtan cephanelik çıktı

Akseki'de jandarma tarafından durdurulan araçta 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA | 28.04.2019 - 10:25..
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Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Akseki-Konya yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde 42 GBT 02 plakalı araçta arama yapıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Araç içinde poşetlenmiş halde 11 adet ruhsatsız SİGSAUER marka tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Mehmet Y. ve İbrahim Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edilirken diğer şüpheli İbrahim Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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