taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.802
Euro
6.615
Altın
1415.43
Borsa
95182.49
Gram Altın
263.578

Antalya’da aranan 168 kişi yakalandı

Antalya’da haklarında yakalama emri bulunan 311 kişiden 168’i yakalandı.

İHA | 24.06.2019 - 18:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Antalya’da adli makamlarca haklarında "Yakalama Emri" bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.

168 KİŞİYE YAKALAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya ili ve ilçelerinde, mahkemelerin haklarında yakalama kararı bulunan 311 şahsa yönelik 97 ekip ve 213 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma yapıldı. Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 71 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 97 şahıs olmak üzere toplam 168 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

986
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

503
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

177
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

184
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

694
YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

437
İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

448
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir