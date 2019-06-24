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Zonguldak’ta taksici ile kadın sürücü sokak ortasında tartıştı

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14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi

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1 Antalya’da aranan 168 kişi yakalandı Antalya’da haklarında yakalama emri bulunan 311 kişiden 168’i yakalandı.

2 Bodrum'da plajda şortunu çıkaran adam dayak yedi İzleyenleri şaşırtan bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

3 İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Afyonkarahisar'da iki gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni Akarçay içerisinde buluındu.

4 II. Dünya Savaşı’ndan bugüne uzanan 75 yıllık bir aşk Hadi gün bitmeden biraz aşktan konuşalım…

5 Motorine zam Seçim sonrası motorine çifte zam geldi. 7 kuruşluk zam pompaya yansımayacak ama 22 kuruşluk zam pompaya yansıyacak.

6 Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık" dedi.