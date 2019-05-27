taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0566
Euro
6.7828
Altın
1285.75
Borsa
86234.76
Gram Altın
250.625

Antalya'da aranan turist Hollanda'da bulundu

Tatil için Antalya'ya gelen ve ailesinin 5 gündür haber alamadığı Hollanda uyruklu Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs’ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.

İHA | 27.05.2019 - 16:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

20 Mayıs'ta tatil için Antalya'ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro, Kundu turizm merkezindeki bir otele yerleşti.

Navarro, iddiaya göre bu tarihten dört gün sonra birlikte tatil yaptığı arkadaşına "Antalya'da kalacağını" söyleyerek otelden ayrıldı. Kızlarından 5 gün boyunca haber alamayan Hollanda'daki ailesinin talebi üzerine, bir sosyal medya platformu tarafından kayıp ilanı yayınlandı.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun bulunması için çalışma başlattı.  Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro'nun 22 Mayıs'ta saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

533
Vakıfbank'ın yeni patronu: Abdulkadir Aksu

Vakıfbank'ın yeni patronu: Abdulkadir Aksu

352
Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı

Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı

319
Oğuz Haksever Cumhurbaşkanı gafına açıklık getirdi

Oğuz Haksever Cumhurbaşkanı gafına açıklık getirdi

256
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

80
MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

236
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

335
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir