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Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

DHA |
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Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre sonra sona ermesinin ardından taraflar 200 metre ilerideki meydanda yeniden karşı karşıya geldi.

AV TÜFEĞİYLE YARALANDI

Çıkan kavgada Z.A. (48) yanında taşıdığı av tüfeği ile Şefik Özkaya'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Şefik Özkaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Özkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma, Z.A. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler tarafından soruşturma sürüyor.

Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

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