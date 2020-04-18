Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 31 oldu

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İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında halkına destek olmak için yöneticisi olduğu hastanede mesaiye başlayan Sofia Kristina Hellqvist, temizlik ve yemek yapıyor.