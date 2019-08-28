Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Buluşması’nda konuşan Karaoğlu “Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermek ile yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız, içeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın” dedi.

OTELCİYE ATIK SUYUN DENİZE AKIYOR DEMEYE UTANIYORUM

Turizm sektöründe ve konaklama sektöründe çeşitli sorunlar olduğunu, bunların başında da çevrenin geldiğini belirten Vali Karaloğlu, “Emin olun, ilin valisi olarak en çok zorlandığım, en çok sıkıldığım ve utandığım konu bir turizmciye, bir otel sahibine, ‘Kardeşim senin atık suyun dereye akıyor, denize akıyor’ diye söylemektir. Arkadaşlar bu dereler, bu deniz, bu çevre bizim ortak soframız. Ortak soframızı kirletmeye hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı yok. Birileri bizim ortak soframızı kirletmeye inatla devam ederse bundan sonra artık farklı tedbirler uygulayacağız” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Bundan sonra hala atık suyunu, hala yıkama suyunu, çevre suyunu doğrudan alıcı ortama bir tesisimiz bırakıyorsa, iki şey yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar gidiyorduk, bulduğumuz uzantısına beton döküyorduk, ceza veriyorduk, geliyorduk. Bundan sonra böyle yapmayacağız. Geçen hafta arkadaşlara talimat verdim, artık mühürleyeceğiz. Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız, içeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın.

ATIK SU BEDELİ ÖDEMEMEK İÇİN TOPLUMA BEDEL ÖDETİYORSUNUZ

Teker teker biz her otelin bahçesinde arıtma tesisi yapamayız. Ama genel kolektörlerimiz var, oraya bağladığınız zaman atık su bedeli ödüyorsunuz. Allah’ın deresine, denizine bağladığınız zaman kimseye bedel ödemiyorsunuz ama bana bedel ödetiyorsunuz, topluma bedel ödetiyorsunuz, sektöre bedel ödetiyorsunuz, buna hakkınız yok. Bunu mutlaka el birliğiyle başaracağız. Bu konularda sizin de en az benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyoruz ama bundan sonra sadece denetle, ceza, yaz değil, mühürleyeceğiz.“





