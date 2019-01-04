Muratpaşa ilçesinde bulunan bir AVM önünde satış yapılan küçük ahşap stantlardan birinde çıktı. Ahşap dükkandan alevlerin yükseldiğini gören çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya’da AVM önünde yangın VİDEO



YANGININ NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI

İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm standı sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlere AVM personeli de yangın tüpleriyle müdahale etti.

Yangında AVM’nin dış cephesindeki ışıklı reklam panosu da zarar gördü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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