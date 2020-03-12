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Antalya'da babasını bıçaklayan gence 1 yıl 10 ay hapis

Kahvehanede tartıştığı babasını bıçaklayan genç, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 12.03.2020 - 12:58..
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Antalya'da oto kiralama dükkanı işleten Ender U., iş yerine gelen oğlu Şehmuz U. ile çay içmeye başlarken ikili arasında tartışma çıktı.

BABASININ BOĞAZINA BIÇAK SAPLADI

Bu sırada Şehmuz U., yanında taşıdığı komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı.

Can havliyle sokağa çıkan Enver U., iş yerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi.

Antalya'da babasını bıçaklayan gence 1 yıl 10 ay hapis

ZANLI TUTUKLANDI

Boğazına tampon uygulanan Enver U., çağrılan ambulanla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Baba tedaviye alınırken, olay yerine 1 kilometre mesafedeki halı sahaya gidip, polisi arayarak teslim olan Şehmus U., tutuklandı.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıan Şehmus U., görülen karar duruşmasında, olayın kaza olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Antalya'da babasını bıçaklayan gence 1 yıl 10 ay hapis

OĞLUNUN TOPLUMA KAZANDIRILMASINI İSTEDİ

Baba Enver U. da oğlunun bir anlık sinirle suçu işlediğini, bu nedenle şikayetçi olmadığını belirterek, oğlunun topluma kazandırılmasını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, davanın 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan açıldığını ancak suçun 'kasten yaralama' kapsamında kaldığını bildirerek, sanığı önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Antalya'da babasını bıçaklayan gence 1 yıl 10 ay hapis

1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Eylemin babaya karşı işlenmesinden dolayı yarı oranında artırarak, 3 yıla çıkardı. Mahkeme, haksız tahrik indirimiyle 2 yıl 3 aya düşürdüğü cezayı, sanığın gelecekteki etkilerini dikkate alarak, 1 yıl 10 aya çevirdi.

Şehmus U.'nun sabıkasız oluşu ile iyi halini de gözönüne alıp, 5 yıl süreyle erteledi.

Antalya'da babasını bıçaklayan gence 1 yıl 10 ay hapis

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