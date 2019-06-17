Antalya'da babasını bıçaklayan zanlı yakalandı

Antalya’da Babalar Günü’nde 16 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi.

Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp babasının ağır yaraladı. Gözaltına alınan Ş.U. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ş.U., ifadesinde babasından sürekli şiddet gördüğü için psikolojisinin bozulduğu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ş.U., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.