Antalya'da bağımlılık tedavisi gören çiftin hayatı değişti

Batman’da tanışan Fatih ve Ayşenur, 2014 yılında evlenerek Antalya’ya yerleşti. Evlilik öncesi uyuşturucu madde kullanan çift, dünyaevine girdikten sonra da bağımlılıklarını sürdürdü.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI YÜZÜNDEN DÜŞÜK YAPTI

O ana kadar maddi durumları yerinde olan Yüzügüler çifti, uyuşturucu yüzünden şirketi batırdı, evlerini sattı. Yaşadıkları kötü günler bununla da sınırlı kalmadı. Çocuk yapmak isteyen çiftten Ayşenur Yüzügüler, madde kullanımına devam ettiği için 3 yıl önce iki kez bebeklerinin olacağını öğrendi, ancak düşük yaptı.

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETTİLER

Tüm maddi imkanları kaybolan çift, bu sürecin ardından sokaklarda yatıp kalkmaya başladı. Çift, bataklık hayatından çıkmak için daha önceki ismi AYBÜDER olan ‘Sen varsan, biz de varız’ adlı dernekte, madde bağımlığıyla mücadele etmeye başladı.

4 GÜN ÖNCE BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Yaşam koşulları gün geçtikçe iyiye giden çift, bir yıl önce bebek sahibi olmak istedi. Kullandıkları maddelerin kendilerine verdiği hasarla, bebeklerinin bundan etkilenip etkilenmeyeceğini araştıran Yüzügüler çifti, yapılan testlerden onayı alınca umutları yeşerdi. İlerleyen hamilelik süresinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ve çiftin 4 gün önce umutla bekledikleri ‘Mira’ isminde 2,5 kilo doğan bebekleri dünyaya geldi.





"İÇTİĞİM ÇAYDAN TAT ALABİLİYORUM"

Madde bağımlılarına seslenen Yüzügüler, “Diğer kardeşlerimize önerim. Bu ömür boyu süren bir rahatsızlık. Sadece kandan uyuşturucunun temizlenmesiyle biten bir şey değil. Ayık bir hayat, kesinlikle kötü bir hayat değil. Keyifle dolu, doyumlu bir hayat. En azından hissediyorum. Önceden birisi ölse umurumda olmazdı. Bütün hislerim körelmişti ama şu anda bir arkadaşımla oturup içtiğim çaydan tat alabiliyorum." ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ AÇIP GÜLÜMSEMESİ YETİYOR

Kullandığı maddelerden dolayı daha önce iki kez düşük yapan Ayşenur Yüzügüler, hamile kaldığını öğrenince çok mutlu olduğunu ve yapılan testlerde de bebeğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını duyunca mutluluğunun katlandığını dile getirdi. Yüzügüler, “Şu anda çok mutluyum ve bunu tarif edemiyorum. Çok tatlı bir şey. Maddeyi bıraktıktan sonra yaşamım farklı oldu ama bebek geldikten sonra daha da farklı oldu. Bir şeyi bağlar ya insanı hayata, o da beni hayata daha çok bağlıyor. Biraz zorluk yaşıyorum uykusuz kalıyorum ama onun gözünü açıp bir gülümsemesi yetiyor.” dedi.



