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Antalya'da bağlanarak ölüme terk edilen köpek

Bir parkta ayakları ve ağzı bağlanan sokak köpeği, 2 kişi tarafından kurtarıldı.

DHA | 05.08.2019 - 18:37..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 12. Cadde üzerindeki bir çocuk parkında, ağzı ve ayakları bağlı köpeğin ağaca bağlı olduğunu gören Hanife Ünlüel ve Şerife Pür, hemen hayvanın yardımına koştu.

SU İÇMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

İpleri kesip köpeği özgürlüğüne kavuşturan Ünlüel ve Pür, hayvana su içirmek istedi. Uzun süredir bağlı kaldığı anlaşılan köpeğin su içmekte güçlük çektiği görüldü. Köpek daha sonra uzaklaştı.

Köpeğin parkta uzun süre bu şekilde kalmış olabileceğini belirten Hanife Ünlüel, "Biz arkadaşımla fark ettiğimizde ağzından salya akıyordu. Hemen ipleri kesip kurtardık. Su içirmeye çalıştık. Ancak köpek yutkunamıyordu. Karnını doyurmak istedik ama hızla kaçıp uzaklaştı." diye konuştu.

Antalya'da bağlanarak ölüme terk edilen köpek

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