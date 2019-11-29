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Antalya'da bahçesinde zeytin toplayan kadını kaçırdılar

Alanya ilçesinde, bahçesinde zeytin toplayan S.A. (46) adlı kadın, 3 kişi tarafından kaçırıldı. Yakalanan şüphelilerden biri ifadesinde, evlenmek için kaçırdığını söyledi.

DHA | 29.11.2019 - 15:13..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, bahçesinde zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Alanya'ya bağlı Toslak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde dün, Mahmut D. (38), Yaşar Y. (54) ve Ahmet T. (48), bahçesinde zeytin toplayan S.A.'yı plakası açıklanmayan otomobile zorla bindirerek, kaçırdı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takiple, şüpheliler ile kadının bulunduğu otomobilin Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı.

Bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi tutuklandı -1

EVE BASKIN YAPILDI

Kadının, Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. JASAT ekipleri, eve baskın yaptı. Evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, S.A. kurtarıldı.

''EVLENMEK İÇİN KAÇIRDIM''

Şüphelilerden Mahmut D. jandarmadaki ifadesinde S.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle arkadaşlarıyla birlikte kaçırma eylemini gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi tutuklandı -2

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