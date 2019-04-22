taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8363
Euro
6.5722
Altın
1274.58
Borsa
95952.77
Gram Altın
239.2

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

İHA | 22.04.2019 - 19:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Kepez ilçesi Zeytinlik 7875 üzerindeki bir plastik bidon üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede idari ofis ve mutfak bölümüne sıçradı. Fabrikada çok sayıda plastik malzeme olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ 2 SAAT SÜRDÜ

Fabrika sahibi Cem G. ve işçiler dışarı çıkıp hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı ve personel, yangına dört koldan müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 yıl önce açılan fabrikanın sahibi Cem G. gözyaşlarına boğuldu. Fabrika sahibini akrabaları teselli etti.

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Yangında fabrikanın yanındaki bir sera da zarar gördü.
Yangına tanık olan Ayşe Çelik, "Yangın hafiften başladı, bir anda çoğaldı. Elemanlar dışarı çıktı. Önüne geçemedik. Plastik fabrikasıydı. 3-4 kişi çalışıyordu" dedi. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.
Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul için itiraz başvurusunu değerlendiriyor

YSK İstanbul için itiraz başvurusunu değerlendiriyor

279
Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

761
Osman Pamukoğlu partisini kapattı

Osman Pamukoğlu partisini kapattı

146
Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

923
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

146
Simge’den göbek şov

Simge’den göbek şov

99
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir