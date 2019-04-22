Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın

Antalya’nın Kepez ilçesi Zeytinlik 7875 üzerindeki bir plastik bidon üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede idari ofis ve mutfak bölümüne sıçradı. Fabrikada çok sayıda plastik malzeme olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ 2 SAAT SÜRDÜ

Fabrika sahibi Cem G. ve işçiler dışarı çıkıp hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı ve personel, yangına dört koldan müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 yıl önce açılan fabrikanın sahibi Cem G. gözyaşlarına boğuldu. Fabrika sahibini akrabaları teselli etti.

Yangında fabrikanın yanındaki bir sera da zarar gördü.

Yangına tanık olan Ayşe Çelik, "Yangın hafiften başladı, bir anda çoğaldı. Elemanlar dışarı çıktı. Önüne geçemedik. Plastik fabrikasıydı. 3-4 kişi çalışıyordu" dedi. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.







































