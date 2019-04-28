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Antalya'da bilişim suçu işleyen zanlı yakalandı

Özel yazılım geliştirerek banka ve kredi kartlarını kopyalayan zanlının evine operasyon düzenlendi.

AA | 28.04.2019 - 09:39..
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ASD

Antalya'da 96 ayrı suçtan aranan ve internet ortamında geliştirdiği özel yazılımla banka ve kart bilgilerini kopyaladığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

ÇOĞUNLUĞU BİLİŞİM SUÇLARI

Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda, çoğunluğunu bilişim suçlarının oluşturduğu 96 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan M.Ş.D. belirlenen adreste yakalandı.

Antalya'da bilişim suçu işleyen zanlı yakalandı

Aramada başkalarına ait kredi kartı bilgilerini aktarmak ve baskı yapmak amacıyla sahte kart oluşturmak için kullanılan boş manyetik şeritli kart, logo ve kart isimlerini yazdırmaya yarayan baskı cihazı, başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik, sürücü belgesi ve farklı kurum ve kuruluşlara ait sahte kartlar ele geçirildi.
Zanlının internet ortamında geliştirdiği özel yazılımla kişilerin mobil telefonlarına zararlı yazılım göndererek banka ve kart bilgilerini ele geçirdiği, bu bilgilerle sahte kart oluşturarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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