Antalya'da bin 180 kilogram midyeye el konuldu

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, sağlıksız koşullarda midye dolma üretenlere yönelik geniş kapsamlı ve tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

PİS KOKU YAYILDI

Halkın sağlığıyla oynayan midyecilerin, evlerde ürettikleri midye dolmaları eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallar içerisinde bozuk buz dolaplarında sakladığı görüldü.

Sıcak hava ve kötü koşullar sebebiyle yosunlaşan ve kurtlanan midyelerin, çevreye rahatsız eden pis koku yaydığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti.

KURTLANMIŞ MİDYELERE EL KONULDU

Zabıta ekiplerince, bin 180 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 1 adet merdaneli çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 2 adet ocağa ve birçok malzemeye el konuldu.

Aramalara zorluk çıkaran şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere ise zabıta ekipleri cezai işlem uyguladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekipleri, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyarırken, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.