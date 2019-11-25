Antalya'da bir eğlence mekanında biri vurularak öldürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, Ali Laçin daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yapıyordu.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Laçin, eğlendiği eski işyerine, saat 23.30 sıralarında, daha önceden aralarında husumet bulunduğu B.S ve M. E. geldi. Mekanın ikinci katındaki girişte cep telefonuyla konuştuğu sırada Laçin’in yanına gelen B. S., yanında getirdiği tabancayla Laçin’in kafasına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mekanda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILAR

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri B.S. ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı. Ali Laçin’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.