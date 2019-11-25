taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7175
Euro
6.3046
Altın
1461.39
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.567
Bitcoin
38789.19

Antalya'da bir eğlence mekanında biri vurularak öldürüldü

Antalya’da bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hayatını kaybetti.

İHA | 25.11.2019 - 05:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, Ali Laçin daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yapıyordu.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Laçin, eğlendiği eski işyerine, saat 23.30 sıralarında, daha önceden aralarında husumet bulunduğu B.S ve M. E. geldi. Mekanın ikinci katındaki girişte cep telefonuyla konuştuğu sırada Laçin’in yanına gelen B. S., yanında getirdiği tabancayla Laçin’in kafasına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mekanda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILAR

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri B.S. ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı. Ali Laçin’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da bir eğlence mekanında biri vurularak öldürüldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

42
İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

36
Kocaeli'de bir kişi tartışığı şahsa defalarca ateş etti

Kocaeli'de bir kişi tartışığı şahsa defalarca ateş etti

2
Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

10
Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı

0
Samsun'da bunalıma giren kişi aracını ateşe verdi

Samsun'da bunalıma giren kişi aracını ateşe verdi

0
Karabük'te bir araç şarampole uçtu

Karabük'te bir araç şarampole uçtu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir