Antalya'da bir kadın 6 yaşındaki oğluna çanta çaldırttı

Antalya'nın Alanya'nın ilçesi Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir parfümeri mağazasına 6 yaşlarındaki bir çocukla gelen ve kimliği belirlenemeyen kadın, yaptığı alışveriş karşılığında kasiyere 100 dolar verdi ve üzerini Türk Lirası olarak istedi.

PARA DOLU ÇANTAYI MASANIN ÜZERİNE BIRAKMASIYLA OLANLAR OLDU

Kasiyerin bozuk para vermesi üzerine kadın, bütün para talep etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi Goncagül Ateş, el çantasının içinden çıkardığı bütün paralarla para üstünü verdi ve çantasını masanın üzerine bıraktı. Kimliği belirsiz kadın, para üstünü aldıktan sonra iş yerinden çıkmak yerine alışverişe devam edip, kasiyerin arkasındaki parfümeri ürünlerine bakmaya başladı.

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PERDELEME HAREKETİ İLE KİMSE GÖRMEDEN ÇANTAYI ALDI

İş yeri sahibinin iki küçük çocuğunun da bulunduğu kasanın arkasında dolaşan kadın ve 6 yaşlarındaki çocuğu, kısa bir süre sonra harekete geçti. Anne raftan aldığı birkaç malzemeyi elinde tutarken küçük çocuk, yavaş yavaş masanın üzerindeki çantaya uzandı ve annenin yaptığı ani bir perdeleme hareketiyle kimseye göstermeden çantayı aldı. Hemen annesinin arkasına geçen çocuk, çantayı kazağının altına sokup annesiyle birlikte kasanın önüne geldi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Burada da rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadın, aldığı malzemenin parasını verip çıkışa yöneldi. Baktığı tüm parfümeri malzemelerini de iş yerinde bırakan kadın ve çocuk, hızlıca oradan uzaklaştı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Aynı kadının daha önce de Konaklı Mahallesi'nde hırsızlık yaparken kameralar tarafından tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan çantanın içindeki paranın, kira ve malzeme ödemesi olduğu öğrenildi.