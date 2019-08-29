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Antalya'da bir kişi sokak ortasında öldürüldü

Yolda yürürken arkasından gelen otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş açılan 29 yaşındaki şahıs, yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra teslim oldu.

DHA | 29.08.2019 - 16:33..
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Antalya'nın Serik ilçesi hal yolu üzerinde yürüyen 29 yaşındaki Özcan Kartal'a saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, M.K. adlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'da bir kişi sokak ortasında öldürüldü

BİR SÜRE ÖNCE TARTIŞMIŞLAR

Olay yerinden kaçan M.K. bir süre sonra Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Cinayetin, Özcan Kartal ile M.K. arasında daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle işlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Antalya'da bir kişi sokak ortasında öldürüldü

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