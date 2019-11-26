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Antalya'da bir otomobil alev topuna döndü

Muratpaşa ilçesinde, seyir halindeyken motorundan duman çıkan ticari araç küle döndü.

İHA | 26.11.2019 - 11:37..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Bora Arat kontrolündeki hafif ticari aracın motorundan bir anda kokular gelmeye başladı.

Kokuyu fark eden Arat'ın, aracını sağa çekmesinin ardından bir anda alevlerin sardığı araç, cayır cayır yanmaya başladı.

ARAÇTAN DIŞARIYA ATLADI

Sürücünün kendisini dışarıya atmasıyla, araçta patlamalar da yaşandı. Araca kimse müdahale edemezken, olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da bir otomobil alev topuna döndü


MÜDAHALE EDİLDİ

Polis, güzergahtan geçen diğer araçların zarar görmemesi için trafiğin güvenli akışını sağlarken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü.

Küle dönen araç soğutma çalışmalarının ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Antalya'da bir otomobil alev topuna döndü


''YANDI BİTTİ KÜL OLDU''

Aracın sürücüsü Bora Arat, “Yolda seyir halindeyken bir anda koku gelmeye başladı. Arabayı sağa çekmemle birlikte alev alması bir oldu. İtfaiyeyi beklerken yandı bitti kül oldu.” dedi.

Antalya'da bir otomobil alev topuna döndü


Antalya'da bir otomobil alev topuna döndü

Antalya'da bir otomobil alev topuna döndü

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