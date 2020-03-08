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Antalya'da otomobil yaşlı kadını ezdi

Manevra yapan otomobil yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

DHA | 08.03.2020 - 12:16..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Volkan Ü., 07 MGU 84 plakalı otomobili ile geri manevra yaparken, bu sırada evinin bahçesinde dolaşan Fatmaana Aydın'a çarptı.

Çevredekilerin seslenmesi üzerine aracı durduran Volkan Ü., otomobilin üzerinden geçtiği yaşlı kadın için sağlık ekiplerini aradı.

Antalya'da otomobil yaşlı kadını ezdi

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatmaana Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık ve iç organlarında ezikler olduğu tespit edilen Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Antalya'da otomobil yaşlı kadını ezdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Volkan Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ü., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'da otomobil yaşlı kadını ezdi

SERBEST BIRAKILMAYA İTİRAZ

Fatmaana Aydın'ın tedavisinin halen sürdüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten avukat torunu Mustafa Gökduman, serbest bırakılma kararına itiraz ettiğini belirtti.

Volkan Ü.'nün ağır kusurlu olduğunu ve tutuklu yargılanmasını talep ettiğini belirten Mustafa Gökduman, "İki teker göğsünden iki teker de bacak kısmından geçmiş. 700 kiloluk bir araç anneannemin üzerinden geçmiş. Bacaklar kırık, kaburgalar kırık, omuz çıkmış. Akciğer ezilmiş. Yaşam destek ünitesine bağlı. Savcı ifadesini alıp serbest bırakılması için talepte bulundu. Mahkemede sanık Volkan Ü., 'Arkama baktım, normal hızda geri geri gidiyordum. Bir tık sesi duydum. Bagajdaki tencerelerin devrildiğini düşündüm' diyor. Burada bir kasıttan söz etmek lazım. Zorlayarak kadının üzerinden geçmiş." dedi.

Antalya'da otomobil yaşlı kadını ezdi

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