Antalya'da bir şoför, turistin unuttuğu parayı teslim etti

İranlı turist Ali Jafari, 22 Ekim Salı günü akşamı toplu ulaşım esnafı Barış Özer’in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak hattında cüzdanını düşürdü.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYIP, YARDIM İSTEDİ

Otobüsten indikten bir süre sonra cüzdanını kaybettiğinin farkına vatan Jafari, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Otobüs şoförü Barış Özer, seferini tamamlayıp evine dönerken, çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü Atatürk Bulvarı üzerinde durdurarak, arama yaptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ BULDU

Cüzdanı bulan ve içerisinde 5 bin dolar, 100 İsviçre frangı, bin 115 Türk lirası ile kredi kartları olduğunu gören Özer, konuyu çağrı merkezine iletti. Merkezdeki yetkililer; hemen cüzdanını kaybeden İranlı turistle iletişime geçerek, cüzdanın güvende olduğunu, teslim için Sarısu Depolama Alanı’na gelmesi gerektiği bilgisi verdi.

CÜZDAN TURİSTE TESLİM EDİLDİ

Aracında bulduğu cüzdanı muhafaza eden otobüs şoförü Barış Sözen, Sarısu Depolama Alanı'na geri dönerek, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü görevlisi Serkan Gündoğmuş nezaretinde İranlı Turist Ali Jafari’ye, otobüste unuttuğu cüzdan ile içerisindeki paraları tutanakla teslim etti. Ali Jafari, cüzdanının bulunmasında yardımcı olan büyükşehir ulaşım yetkililerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, mutluluğunu dile getirdi.

"MAAŞIMIN 15 KATI"

Aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu belirten Özer, cüzdanın içinden yaklaşık 45 bin lira çıktığı ifade etti. Özer, “Maaşımın 15 katı falandı bulduğum para. Bizim işimiz hizmet. Vatandaşın hem canını hem malını korumak zorundayız. Vermemiş olsam içime ateşten gömlek olarak düşerdi.” diye konuştu.

"SALAK MISIN" DEDİLER

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan bazı olumsuz yorumları kınadığını sözlerine ekleyen Özer, “'Salak mısın?’ gibi yorumlar yapılmış. Bu insanın içerisinden gelen vicdana göre yapılan bir hareket. Kınıyorum. Altına yorum yapmaya bile tenezzül etmedim ve üzüldüm. Böyle bir şey yazmasanız, uygun olurdu. Biz iyi niyetimizi gösterdik, sizlerin de iyi dileklerinizi bekleriz.” ifadelerini kullandı.