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Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren Çek turist öldü

Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki Çek uyruklu erkek turist, hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 06.09.2019 - 23:55..
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Alanya’ya tatil için gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vojtech Marek (81), saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi.

BOĞULDUĞUNU FARK EDİP KIYIYA ÇIKARDILAR

Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çek turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Marek ambulansla Alanya Yaşam Hastanesine götürüldü.

Tedaviye alınan Marek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marek’in cesedi savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren Çek turist öldü

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