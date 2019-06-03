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Antalya’da boşanmak isteyen eşini vurdu

Yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısını eve çağıran adam, eşinin karnına av tüfeğiyle ateş etti.

İHA | 03.06.2019 - 16:39..
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Antalya’da boşanmak istediği için eşi tarafından vurularak ağır yaralanan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen kocayı gözaltına aldı.

Kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

AYRI YAŞADIĞI KARISINI EVE ÇAĞIRIP KARNINA SIKTI

Polisi alarma geçiren olay, bugün 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde meydana geldi. Hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı. ikili arasında burada tartışma çıktı ve Süleyman Ü., eline aldığı av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Evin içerisinde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü.,  daha sonra yardım istemek için kendisini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilek Ü.’yü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, Süleyman Ü.’yü gözaltına aldı. Dilek Ü.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya’da boşanmak isteyen eşini vurdu

“NİYE VURDU BİLMİYORUZ”

Ev sahibi Yılmaz Yavuz, sesi duyarak bölgeye geldiklerini belirterek, “Kadın otelde çalışıyordu. Kendi aralarında boşanma kararı almışlar. Kadın yarım saat önce gelmiş, adam kadını av tüfeğiyle vurdu. Niye vurdu bilmiyoruz. Adam kaçmadı, polisler aldı götürdü.” dedi.

"BU KADIN ZORDA, TUTSAK, KANDIRILMIŞ"

Evliliklerinden 2 çocuğu bulunan Süleyman Ü.’nün, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti. Süleyman Ü. yazısında, “Bu kadın zorda, tutsak, kandırılmış. 40 yaşında engelli bir bayan. Otelde Lara’da çalışıyor. Yanındaki ve çevresindeki insanlar yüzünden 2 çocuğunu terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca kocasını da uzaklaşsın diye iftira atmış. Etrafındaki utanmaz insanları lütfen deşifre edin paylaşın. 3, 5 kuruş menfaat için bu kadının ve çocukların hayatını söndürmek istiyorlar. Lütfen yardım edin. Etrafındaki insanları gördükleri yerde fotoğrafını çekip paylaşsınlar. İnsanlık için, 2 savunmasız çocuk için, bir de Allah rızası için” ifadelerini kullandı.

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