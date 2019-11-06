Antalya'da büyüleyen sonbahar renkleri

Kasım ayında hem pastırma sıcaklarının, hem de güz yağmurlarının devam ettiği Kaş'ta sonbahar bir başka güzel...

ILIK VE GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARTTILAR

Türkiye'nin özellikle doğu bölgelerde soğuk hava etkisini gösterirken Kaş'ta hava sıcaklığı geçtiğimiz haftaya kadar 27 derece olarak ölçüldü. Bu ılık ve güneşli havayı fırsat bilenler ise denize girdi.

Sezon yoğunluğu olmayan bu ayda bazı vatandaşlar ve turistler, Kaputaş ve Patara Plajı gibi Türkiye’nin en önemli sahillerinde güneşlenme ve deniz keyfi yaşadı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Mevsim dönüşümünün en iyi gözleneceği yerlerin başında gelen Gömbe Yaylası, yol kenarlarındaki elma bahçeleriyle de rengarenk görsel şölen oluşturdu.

Kaş’tan Kasaba Mahallesi’ne giderken, yolun her iki tarafında kalan ormanın yeşilden sarıya yaşadığı adeta göz kamaştıran dönüşümü havadan da görüntülendi.

ORMAN İÇİNDE AKAN DERELERİN EŞSİZ GÜZELLİĞİ

Göç eden yaylacılar da sonbaharla birlikte sahile inmeye başladı. Doğanın tüm güzelliklerini açığa çıkartan sonbahar içinde sakladığı tüm renkleri açığa vururken yaylalarda da sessizlik hakim oldu.

Gömbe Yaylasında Toros Sedir Ormanının içinde yükselen yüzlerce Sebana ağacı, oksijen dolu tertemiz gökyüzünü açığa çıkardı. Orman içinde akan derelerin sararan yaprakları alıp götürdüğü Gömbe Yaylasında sincaplar da doğal ortamın tadını çıkardı.