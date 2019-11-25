Antalya'da Bylock kullanan 4 kişi yakalandı

Antalya'da ekipler tarafından, örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren, hücre evlerinde gizlenen firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda biri eski komiser, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bir miktar para ele geçirildi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.