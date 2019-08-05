1 AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı Avrupa Birliği, Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsattır" açıklamasında bulundu.

2 Antalya’da çaldı, Muğla’da yakalandı Jandarma Karakol ekipleri, Antalya’dan çalınan aracı ve sürücüsünü yakaladı.

3 Maganda kurşununun isabet ettiği Hüseyin öldü Düğünde magandaların hava ateşlediği tabancadan merminin isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet, hayatını kaybetti.

4 Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonasında 57-53 yenilerek ikinci olan milli Türkiye, yine hakem kurbanı oldu.

5 Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü Etkili olan sağanak yağış sebebiyle, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

6 Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı Çiftlikten kaçan 50 at ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı.