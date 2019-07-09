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Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

Yaz tatilini camilerde Kur’an kursuna katılarak değerlendiren öğrenciler, bir yandan dini eğitimlerini alırken bir yandan da trafik eğitimi alıyor.

İHA | 09.07.2019 - 23:49..
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ilçe müftülüğüne bağlı imamlar, Gazipaşa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile işbirliği halinde camilerde trafik eğitimi vermeye başladı.

6 camide eğitim gören öğrenciler, Gazipaşa Sanayi Camisi’ne toplanarak sinevizyon eşliğinde trafik eğitimi aldı.

Uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulmaması, yaya geçitlerinde cep telefonu ile ilgilenilmemesi, motosiklet kullanımında kask kullanımı gibi konulara değinildi.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Çocukların küçük yaşta trafik eğitimi almalarının çok önemli olduğunu söyleyen cami imamı Mehmet Bahar, "Bölge trafik müdürümüzle bir istişaremiz neticesinde camilerimize yaz kursu için gelen çocuklarımıza trafik semineri vermek istedik. Bölge trafik istasyonundaki polis arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü hepsi trafikte gidip geliyor. Okula gidip gelirken birçok kaza da oluyor. Hem bunları önüne geçmek hem de çocuklarımıza dini bilgilerin yanında trafik eğitimi ve sağlık eğitimi gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızı her alanda yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

Antalya'da camide trafik eğitimi verdiler

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