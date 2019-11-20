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Antalya'da cansız manken gibi duran İranlı

Muratpaşa ilçesinde kaldırımda bavuluyla hareketsiz duran İranlı asıllı Londra vatandaşı Reza Drenkhshani'nin, uyarılara bile tepki vermemesi çevredekileri ve polisi şaşırttı.

DHA | 20.11.2019 - 15:25..
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Yıldız Mahallesi Yıldız Kavşağı'nda yaya geçidinin önündeki kaldırımda oldukça ilginç, bir o kadar da komik bir olay meydana geldi.

AYAKTA SAATLERCE HAREKETSİZ BEKLEDİ

Mahalle esnafı, bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi konuşturmaya çalıştı.

Antalya'da cansız manken gibi duran İranlı

İRAN ASILLI LONDRA VATANDAŞI ÇIKTI

Polis, ayakta hareketsiz duran kişinin, İran asıllı Londra vatandaşı Reza Drenkhshani olduğunu ve tatil için Antalya'ya geldiğini belirledi.

SEDYEYLE AMBULANSA BİNDİ

Drenkhshani'nin, polise düzgün bir şekilde tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Drenkhshani'yi sedyeyle ambulansa aldı.

İranlı turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi VİDEO

AMBULANSTA DA HAREKETSİZ DURDU

Ancak Drenkhshani'nin tavrı, ambulansta da devam etti. Ambulansta önce oturan Drenkhshani, ardından ayağa kalktı ve hareketsiz durmaya devam etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Antalya'da cansız manken gibi duran İranlı

POLİSTEN HAVALİMANINA GİTMEK İÇİN PARA İSTEDİ

Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Drenkhshani, havalimanına gitmek için polisten taksi parası istedi.

Bavulu da ambulansa konulan Drenkhshani, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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