Antalya'da caretta caretta yuvasını bozan şahsa ceza

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 3 genç, cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı.

Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar’a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darbetti.

"SEN KİMSİN DEYİP DARBETTİLER"

Caretta kaplumbağaları üreme alanlarında araç kullanmanın yasak olduğu konusunda gençleri uyardığı gerekçesi ile darbedilen Şehabettin Yaşar, "Caretta yuvalarında araba sürüyordu. Gençler yazıktır yapmayın böyle dedim. 'Şerefsiz sen kimsin' dedi. 'Gençler ben sizin dedeniz yaşındayım' dedim. Ondan sonra çıktılar tekme tokat beni yere yatırdılar." dedi.

CARETTA CARETTA KAFESLERİNİ KIRIP KAÇTILAR

Aracın kuma saplanmasının ardından gençler, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını, bazı yuvaların ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.

PARA CEZASI KESİLİP SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan şüphelilere; “Kasten Yaralama”, “5199 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek (Hayvanlarını Koruma Kanunu)” ile “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından haklarında adli yönden işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca E.Y.'ye “47/1-C Trafik İşaret Levhaları, Cihazları ve Yer İşaretlemeleri ile Belirtilen Veya Gösterilen Hususlara Uymamak suçundan 108 TL, 48/5 Alkollü İçki Alarak Araç Kullanmak” maddelerinden ise 2 bin 2 TL olmak üzere toplam 2 bin 110 TL para cezası kesildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahısların serbest bırakıldığı bildirildi.



