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Antalya'da caretta carettalar 1 gün korunabildi

10 yıl sonra Antalya sahillerine gelerek yumurta bırakan caretta carettalara sevinirken, birkaç kendini bilmez hayvanlara zarar verdi.

AA | 05.06.2019 - 17:14..
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Antalya'da caretta carettalar 1 gün korunabildi

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanı Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos sahilinde, 4 kişinin ateş yakıp alkol aldıkları belirlendi.

Caretta caretta yuvalama alanında saat 20.00'den sabah saatlerine kadar nöbet tutan görevliler, 4 kişiye uyarıda bulundu.

Uyarılara aldırış etmeyen A.K., M.U., M.Ü. ve R.B.,  gönüllülere hakaret ve tehditle karşılık verdi.

Saldırıların ardından görevliler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerine de kafa tutan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'da caretta carettalar 1 gün korunabildi

"ÜZERİNE BİNDİ"

Şüphelileri uyaran görevliler o anları şu sözlerle anlattı: "Uzaklaştığımız esnada bir deniz kaplumbağası yumurtlamak için kumsala çıktı. Bu kişiler flaşlı fotoğraf çekmeye ve hayvanın üzerine yürümeye başladı. Üstünde sarı tişört ve kırmızı şort olan kişi, kaplumbağanın üzerine elleriyle bastırıyordu ve hayvana zarar veriyordu. Bu esnada arkadaşları bunu fotoğraflıyordu. Bu şahıs daha sonra hayvana taşla vurdu, üzerine bindi. Yaralandığını düşündüğüm hayvanı iterek denize sürüklediler. Biz de olay çıkmaması için jandarma ekiplerine bildirdik"

Antalya'da caretta carettalar 1 gün korunabildi

"JANDARMANIN DA ÜZERİNE YÜRÜDÜLER"

Olay yerine gelen ve alanı boşaltmaları gerektiğini söyleyen 6 kişilik jandarma ekibine de bu kişilerin küfür edip hakarette bulunduğunu aktaran görevli, "Jandarma personelinin de üzerine yürüyerek mukavemette bulundular. Jandarma da zor kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi. Ancak şahıslar jandarma personeline, küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam etti" dedi.

4 kişi, ifadelerinin ardından gönüllülere hakaret ve tehdit, jandarma ekiplerine hakaret, tehdit ve görevini yaptırmama ile yasak olmasına rağmen ateş yakma ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasına eziyet suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Olimpos'a caretta carettalar geri geldi VİDEO

Olimpos'a caretta carettalar geri geldiAntalya'da caretta carettalar 1 gün korunabildi

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