taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Kemer'de 70 işletmeye 'Caretta Dostu' sertifikası verildi.

İHA | 16.06.2019 - 16:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe,  caretta caretta’ların yüzbinlerce yıldır bu bölgeye gelerek yumurtladığını hatırlatarak, bu canlıların korunmasının hem bir görev hem bir onur olduğunu söyledi.

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Karameşe, bu yıl alınan kararla, bölgede 70 işletmeye “Caretta Dostu” sertifikası verileceğini belirtti. Karameşe, yörede yaşayanları ve bölgeye tatil yapmaya gelenleri de Caretta Caretta’ların sahile gelip yumurtlamasına ve yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasına engel olmamak için geceleri sahile inilmemesi, ateş ve ışık yakılmaması konularında uyardı.

SAHİL TEMİZLİĞİ YAPILDI

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Öney de korumaya ve kurtarılmaya çalışılan canlıların büyük kısmının bu noktaya gelmesinde yine en önemli faktörün insan olduğuna dikkati çekerek, Kemer Belediyesi olarak doğa ve çevrenin korunmasında her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise gönüllülerle birlikte yaptıkları çalışmalarla Caretta Caretta’ların üremesine engel olan davranışların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek, Çıralı’da yaşayan insanların bu konuya gösterdikleri hassasiyetle örnek teşkil ettiğini söyledi.

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Düzenlenen etkinliklerde resim sergisi ve çocuklarla caretta oyunları, halk oyunları gösterileri, saz dinletileri ile sahil ve deniz temizliği yapıldı, Çıralı sahilinde oluşturulan caretta caretta tanıtım alanında ziyaretçilere carettaların yaşamı, yuvalamaları ve yuva özellikleri hakkında bilgi verildi.

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

213
İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

316
Vietnam yerli otomobiline kavuştu

Vietnam yerli otomobiline kavuştu

637
İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

298
Rıza Çalımbay boşandı

Rıza Çalımbay boşandı

141
Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi

Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi

24
Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

574
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir