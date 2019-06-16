Antalya’da caretta carettalar için temizlik yapıldı

Antalya'da Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, caretta caretta’ların yüzbinlerce yıldır bu bölgeye gelerek yumurtladığını hatırlatarak, bu canlıların korunmasının hem bir görev hem bir onur olduğunu söyledi.

Karameşe, bu yıl alınan kararla, bölgede 70 işletmeye “Caretta Dostu” sertifikası verileceğini belirtti. Karameşe, yörede yaşayanları ve bölgeye tatil yapmaya gelenleri de Caretta Caretta’ların sahile gelip yumurtlamasına ve yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasına engel olmamak için geceleri sahile inilmemesi, ateş ve ışık yakılmaması konularında uyardı.

SAHİL TEMİZLİĞİ YAPILDI

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Öney de korumaya ve kurtarılmaya çalışılan canlıların büyük kısmının bu noktaya gelmesinde yine en önemli faktörün insan olduğuna dikkati çekerek, Kemer Belediyesi olarak doğa ve çevrenin korunmasında her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise gönüllülerle birlikte yaptıkları çalışmalarla Caretta Caretta’ların üremesine engel olan davranışların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek, Çıralı’da yaşayan insanların bu konuya gösterdikleri hassasiyetle örnek teşkil ettiğini söyledi.

Düzenlenen etkinliklerde resim sergisi ve çocuklarla caretta oyunları, halk oyunları gösterileri, saz dinletileri ile sahil ve deniz temizliği yapıldı, Çıralı sahilinde oluşturulan caretta caretta tanıtım alanında ziyaretçilere carettaların yaşamı, yuvalamaları ve yuva özellikleri hakkında bilgi verildi.









