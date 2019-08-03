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Antalya'da caretta carettalar yolunu şaşırdı

Yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının, deniz yerine kara tarafına gittiğini fark eden bir vatandaş, yönünü değiştirerek denize doğru tuttuğu ışık ile hayvanları suya ulaştırdı.

İHA | 03.08.2019 - 15:48..
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Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi Sahili’nde dün gece saatlerinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavruları, ay ışığı olmaması nedeniyle deniz yerine sokak lambasının ışığının vurduğu kara tarafına gitmeye başladı.

HAYVANLARIN SUYA ULAŞMASINI SAĞLADI

O sıralar sahilde gezen bir vatandaş, durumu fark ederek yavrularının yönünü değiştirdi. Daha sonra cep telefonunun ışığıyla doğrudan ışık tutmadan deniz yoluna aydınlatan kişi, hayvanların suya ulaşımını sağladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Caretta carettalar ay ışığı ile sokak lambasını karıştırıp yolunu şaşırdı

"KARA TARAFINDAKİ IŞIĞIN FAZLA OLMASI NEDENİYLE HAYVANLAR YÖNLERİNİ ŞAŞIRIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, caretta carettaların çıktıkları yeri tanımaları ve buraya yumurtlamaya gelmeleri için yavruların, kendi kendilerine denize ulaşmaları gerektiğini söyledi. Caretta carettaların yollarını ay ışığıyla bularak denize ulaştıkları aktaran Kayhan, kara tarafındaki ışığın fazla olması nedeniyle hayvanların yönlerini şaşırdıklarını belirterek, ”Kara tarafında ışık olduğu için toplamak zorunda kaldılar. Yönlerini kaybeden yavruların yollarının açılması ve el değmeden denize ulaşmalarının sağlanması gerekir. Bunun yapılamaması durumunda ise toplanarak dalgaların vurduğu yerlere konulmaları doğru olur.” dedi.

Antalya'da caretta carettalar yolunu şaşırdı

Antalya'da caretta carettalar yolunu şaşırdı

Antalya'da caretta carettalar yolunu şaşırdı

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