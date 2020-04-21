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Antalya'da çocukların tramvayla ölüm oyunu

Seyir halinde ilerleyen tramvayın önüne geçerek tehlikeli hareketler yapan çocukların görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA |
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Antalya'da çocukların tramvayla ölüm oyunu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocuklar, tramvay hattına bisikletle ve yaya olarak girip tehlikeli hareketler yaptı.

TRAMVAYIN ÖNÜNE ATLADILAR

Çocuklardan biri şehir merkezi istikametine ilerleyen tramvayın önüne aniden atlayıp yürekleri ağza getirirken, bir süre de önünde bekledi.

Tramvay sürücüsünün çaldığı sirene aldırış etmeyen çocuklar, tramvayın ilerlemesine engel oldu.

Çocukların oyun olarak gördüğü tehlikeli davranışlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da çocukların tramvayla ölüm oyunu

Antalya'da çocukların tramvayla ölüm oyunu

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