Antalya'da çocuklarına şiddet uygulayan baba tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan haberle ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araştırma yapıldığı belirtildi.
DARP RAPORU ALINDI
Açıklamada, Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin, çocukların hastaneden alınan darp raporlarına ve akrabalarının ifadelerine istinaden çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen V.Ö.'yü gözaltına aldığı bildirildi.
ÇOCUKLAR YUVAYA VERİLDİ
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla koruma altına alınan mağdur çocukların, ikametlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildiği aktarılan açıklamada, V.Ö.'nün ise çıkarıldığı Serik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.