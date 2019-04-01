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Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

Bir ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde büyük oranda yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.

DHA | 01.04.2019 - 22:43..
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Antalya'da Kepez ilçesi Şafak Mahallesi AK Parti sorumlusu Ömer Alsancak, bugün akşam saatlerinde, seçim günü görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nun önündeki çöp konteynerindeki oy pusulalarını fark etti.

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

ZARFLARLA BİRLİKTE BULUNDU

Ömer Alsancak'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki 3 çöp konteynerini boşaltarak inceleme yaptı. Polis aramada, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf buldu.

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

Bunun üzerine polis ekipleri okul çevresindeki diğer çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.
Pusulaların çıktığı çöp konteynerinin olduğu yeri gören güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı VİDEO

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı




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