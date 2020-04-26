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Antalya'da çöplerin arasında bebek cesedi bulundu

Geri dönüşüm ve bertaraf tesisindeki çalışanlar tarafından çöplerin arasında bulunan yeni doğmuş bebek cesedi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

AA |
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Antalya'da çöplerin arasında bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları, toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin cansız bedenini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

ÇÖPTEN YENİ DOĞMUŞ ERKEK BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Tesise gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde göbek bağı bulunan erkek olduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma Komutanlığı tarafından olayın araştırılması için 40 ayrı ekip oluşturuldu.

JANDARMA ÖZEL OLARAK ARAŞTIRACAK

Tesisinin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de sürdürüyor.

Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimaline karşın Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yapıyor.

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