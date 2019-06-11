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Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

DHA | 11.06.2019 - 20:28..
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Antalya'da çöpten bebek cesedi çıktı

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