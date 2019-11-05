Antalya'da damadın cebinden para çaldılar

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Ejder meyvesi için işini bıraktı

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Tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti

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Terim: Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok

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1 Gaziantep'te freni boşalan tır taklalar atı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde freni boşalan lastik yüklü tır, taklalar atarak durabildi. Tır sürücüsü hayatını kaybetti.

2 Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu madde, bir çekici kamyonun gizli bölmelerinde bulundu.

3 Bolu'da kedilere işkence edip öldürüyorlar Bir haftada 5 kedi, öldürülmüş ve 4 bacağı da koparılmış şekilde çöpten çıktı.

4 Sinop'ta kaza yapan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu Türkeli ilçesinde, otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün cansız bedenine, 1 gün sonra ulaşıldı.

5 Barzani: Kürtler ile PKK mesafeli olmalı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil, PKK ile sorunu olduğunu söyledi.

6 Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.