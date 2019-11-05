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Antalya'da damadın cebinden para çaldılar

Düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı.

DHA | 05.11.2019 - 17:41..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde, Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreni gerçekleşti.

Damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı.

Antalya'da damadın cebinden para çaldılar VİDEO

PARAYI ALDI, OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı -1


Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı -2

Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı -3

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