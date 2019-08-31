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Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

Kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan damat, düğün günü sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Bunu duyan gelin, bayıldı.

DHA | 31.08.2019 - 10:50..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan 18 yaşındaki Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi.

BALKONDAN HAVAYA ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi. Okan Kuşbaş, bu kez de bekçilere doğru ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti.

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen Okan Kuşbaş'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi VİDEO

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

DÜĞÜN YERİNE CEZAEVİNE

Geceyi polis merkezinde geçiren damat Okan Kuşbaş, işlemlerinin ardından düğünün yapılacağı 30 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gelin Gülfer Yeleç de kuaförden çıktıktan sonra nişanlısıyla düğün salonuna gitmek için adliyeye geldi. Gelinliğiyle gelen Gülfer Yeleç ve yakınları, adliye bahçesinde beklerken Okan Kuşbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Kamu görevlisini silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

NİŞANLISINA SARILDI, KARARI ÖĞRENİNCE BAYILDI

Gülfer Yeleç, polis ekipleri eşliğinde adliyeden çıkan damada sarıldı. Bu sırada tutuklama kararını öğrenen Yeleç, gözyaşı döktü. Damat Okan Kuşbaş, cezaevine götürülürken fenalık geçiren Gülfer Yeleç, baygınlık geçirdi. Yakınları gelini, kucakta taşınayarak götürdükleri otomobil ile hastaneye götürüldü.

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Çiftin yakınları, Okan Kuşbaş'ın aşırı alkollü olduğunu, eve gittikten sonra balkondan havaya ateş ettiğini, kimseye ateş edip tehditte bulunmadığını iddia etti. Yakınları, "Davetliler gelmişti. Adliyeden çıkıp düğüne gitmeyi düşünüyorduk. Damat tutuklandı, gelin bayıldı. Artık düğünü damat tahliye olunca yapacağız." dediler.

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

Antalya'da damat tutuklanırken, gelin baygınlık geçirdi

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