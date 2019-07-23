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Antalya'da deniz kaplumbağalarının zorlu yaşamı

Alanya ilçesinde sahilde bir deniz kaplumbağasının şezlonglar arasında yumurtlama alanı oluşturmaya çalışması, kameralara yansıdı.

İHA | 23.07.2019 - 19:03..
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Alanya’nın Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki Karayolları 133. Şubesi Şefliği karşındaki sahilde bir vatandaş tarafından, plajda şezlongların arasında yumurtlama alanı kazmaya çalışan bir kaplumbağa görüldü.

Bu vatandaş daha sonra kaplumbağayı cep telefonuyla kamerasına alarak sosyal medyada paylaştı.

Deniz kaplumbağasının şezlonglar arasındaki yumurtlama çabası

'ŞEZLONGLAR ENGEL TEŞKİL ETMİYOR' AÇIKLAMASI

Tepkilere neden olanan videonun ardından, konuyla ilgili açıklama yapan ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, görüntülerdeki kaplumbağanın Caretta caretta değil, Chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) olduğunu söyledi. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğunu ifade eden Kayhan, yeşil deniz kaplumbağası için şezlongların bir engel teşkil etmediğini belirterek, "Kaplumbağaya ebat ve güç olarak şezlonglar engellemez. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğu için, yumurtlama alanı olmadığı için orayı seçmiş olabilir diye düşünüyoruz.Antalya'da deniz kaplumbağalarının zorlu yaşamı

"YUMURTLAMAMASININ TEK NEDENİ İNSAN SESLERİ VE PATLAYAN FLAŞ"

Burada asıl büyük sorun, görüntüyü dikkatlice izlerseniz hayvanın yumurtlamamasının tek nedeni etrafındaki insan sesleri ve patlayan flaş ve kamera ışıklarından korkmasıdır. Flaşın patlamasının ardından kaplumbağa kafasını kuma gömmeye çalışıyordu. Korkutulmasaydı bu bölgeyi de yumurtlama alanı olarak seçebilirdi. Böyle bir durumla karşılaştıklarında hayvanın etrafına toplanılmaması, yüksek ses, hareket ve flaşlarla hayvanı korkutmamaları vatandaşlardan ricamız. Hayvan bir engelle karşılaşmışsa ve başa çıkamıyorsa sadece bu konuda ona yardım edilmesi ve etrafından uzaklaşarak onu korkutacak hareketlerden kaçınılması en doğrusu olacaktır" dedi.

Antalya'da deniz kaplumbağalarının zorlu yaşamı

Antalya'da deniz kaplumbağalarının zorlu yaşamı


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