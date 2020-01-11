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Antalya'da deniz sezonu hiç kapanmadı

Dağları karla kaplanan Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 16 olunca, tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.

DHA | 11.01.2020 - 15:50..
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Hava sıcaklığının 16, deniz su sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Sahile gelenlerin kimisi denize girip yüzerken, kimisi ise güneşlendi. Pek çok kişi ise deniz manzarası eşliğinde cep telefonlarıyla selfie çekti.

TOROSLAR KARLA KAPLI

Güneşli havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı. Bazı çocuklar mayosunu giyip denize atlarken, bazıları ise denizde taş sektirme oyunu oynadı. Kentteki turistler de ocak ayında zirvesi karla kaplı Toroslar'ın manzarası eşliğinde denize girdi.

Ocak ayında denize girdiler -7

Kışın ortasında güzel havada yüzenler, deniz suyunun muhteşem olduğunu belirtti.

Ocak ayında denize girdiler -1

Ocak ayında denize girdiler -2

Ocak ayında denize girdiler -3

Ocak ayında denize girdiler -4

Ocak ayında denize girdiler -5

Ocak ayında denize girdiler -6

Ocak ayında denize girdiler -8

Ocak ayında denize girdiler -9

Ocak ayında denize girdiler -10

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