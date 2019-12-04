Antalya’da deniz sezonu kapanmadı

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava, doğuda ise kar yağışı etkili olurken, Antalya’da bahar havası yaşanıyor.

VATANDAŞ GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, aralık ayının başında olunmasına rağmen güneşli havanın tadını denizde çıkardı.

PLAJ HEP DOLU

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları kıyıda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan park alanında yürüyüş yaparken, bazıları kitap okudu.



























