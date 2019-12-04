taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7451
Euro
6.3804
Altın
1476.42
Borsa
107609.37
Gram Altın
272.728
Bitcoin
42859

Antalya’da deniz sezonu kapanmadı

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor.

İHA | 04.12.2019 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava, doğuda ise kar yağışı etkili olurken, Antalya’da bahar havası yaşanıyor.

VATANDAŞ GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, aralık ayının başında olunmasına rağmen güneşli havanın tadını denizde çıkardı.

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -2

PLAJ HEP DOLU

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları kıyıda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan park alanında yürüyüş yaparken, bazıları kitap okudu.

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -1


Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -3

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -4

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -5

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -6

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -7

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi -8

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

292
Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

105
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

293
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

112
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

146
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

121
AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

561
[+] Görüş bildir