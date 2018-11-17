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Antalya'da deniz ve kar keyfi

Alanya'da bazı vatandaşlar denize girerken, yaylalarda karla mücadele devam ediyordu.

DHA | 17.11.2018 - 09:41..
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Ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan turizmin başkenti Antalya, coğrafi yapısı itibarıyla vatandaşlara ve turistlere kasım ayında deniz keyfi yaşatırken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

SICAKLIK 22 DERECE

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar ve turistler denize girdi.

Antalya'da deniz ve kar keyfi

YAYLALARDA KARLA MÜCADELE

Yaylalarda yaşayan vatandaşlar ise kar sürprizi yaşadı. Alanya Belediyesi ekipleri, Çamlı ve Cindi yaylarında mahsur kalan köylüleri kurtardı. Çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

Antalya'da deniz ve kar keyfi

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