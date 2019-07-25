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Antalya'da denizde ceset bulundu

İlçedeki şüpheli cesedin kimlik bilgileri belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

DHA | 25.07.2019 - 14:27..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 800 metre açıkta denizde erkek cesedi bulundu.

25 yaşlarında olan ve bacaklarında yaralar bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TEKNE KAPTANI CESEDİ FARK ETTİ

Alanya Marina'dan sabah saatlerinde denize açılan gezi teknesinin kaptanı, Dinek mevkiinin yaklaşık 800 metre açıklarında bir erkek cesedinin su yüzeyinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi.

Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye gitti.

Antalya'da denizde ceset bulundu

CESETTE YARALAR VAR

Yarı çıplak vaziyetteki ceset, savcılık talimatıyla zodyak botla Alanya Marina'ya getirildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, 25 yaşlarında olduğu ve bacaklarında yaralar bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

Antalya'da denizde ceset bulundu

Antalya'da denizde ceset bulundu

Antalya'da denizde ceset bulundu

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