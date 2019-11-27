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Antalya'da denize bu kez ısınmak için girdiler

Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığının 5 derece üstüne çıkınca, vatandaşlar kasım ayının sonunda denize girerek ısınmaya çalıştı.

İHA | 27.11.2019 - 16:06..
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Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde vatandaşlar, deniz keyfini bu sefer serinlemek için değil adeta ısınmak için yaptı.

HAVA SICAKLIĞI 17, DENİZ SUYU SICAKLIĞI 22

Hava sıcaklığının 17, nem oranının yüzde 79, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bugün açık bir hava seyretmesine karşın, öğleden sonra hafif rüzgarla soğuk hava dalgası etkisini gösterdi.

Bu sefer serinlemek için girmediler -1

MONT GİYEN ANTALYALILAR, PLAJDA MAYO GİYDİ

Mont ve kazaklarını giymeye başlayan Antalyalılar, sahil kesimlerine indiklerinde mayolarını giyerek güneşlendi, bazıları da denize girerek sıcak suyun keyfini çıkardı.

Antalya'da denize bu kez ısınmak için girdiler VİDEO

Bu sefer serinlemek için girmediler -2

Bu sefer serinlemek için girmediler -3

Bu sefer serinlemek için girmediler -4

Bu sefer serinlemek için girmediler -5

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