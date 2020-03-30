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Antalya'da denize giren Rus, oteline gönderildi

Virüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartıldı.

DHA |
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Antalya'da denize giren Rus, oteline gönderildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı.

Yasağın ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı.

DENİZE GİREN RUS OTELİNE GÖNDERİLDİ

Bugün ise Konyaaltı Sahili'nde denize giren bir Rus turist, polis tarafından uyarıldı.

Uyarı üzerine sudan çıkan Rus turist, ülkesine gitmeden önce son kez denizin tadını çıkarmak istediğini, ancak polisin izin vermediğini söyledi. Rus turist kıyafetlerini giydikten sonra oteline döndü.

Antalya'da denize giren Rus, oteline gönderildi

Sahilin bir başka bölgesinde yüzen Ender Yılmaz adlı vatandaş da polis tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı.

Polis ayrıca vatandaşları, araç trafiğine de kapatılan sahil bandına inmemeleri konusunda uyardı.

Antalya'da denize giren Rus, oteline gönderildi

Antalya'da denize giren Rus, oteline gönderildi

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