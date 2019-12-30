Antalya'da depo yangını: Onlarca araç kül oldu

Gece yarısı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi arkasında bulunan hurda ve tamir edilecek otomobillerin bulunduğu bir depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİRKEN PATLAMALAR YAŞANDI

Yangını fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun dört bir tarafından söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada, depo içerisinde bulunan araçların lastikleri ve boya malzemeleri patlamaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZORLANDI

Yoğun dumanın bulunduğu bölgede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevlerin deponun yanında bulunan hurda araçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, müdahale edebilmek için deponun bir bölümünü kapatan demirleri kesti.

ONLARCA ARAÇ KÜL OLDU

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Depoda bulunan hurda ve tamir edilmeyi bekleyen onlarca araç kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.