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Antalya'da dezenfektan operasyonu: 5 ton

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi.

AA | 18.03.2020 - 17:30..
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Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve eczaneye ait depoda kaçak olarak el dezenfektanı satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

5 TON 815 KİLOGRAM KAÇAK DEZENFEKTAN

Ekiplerin yaptığı aramada, 1047 adet 5 litrelik, 580 adet de 1 litrelik bidonlara konulan toplam 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan "Halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar" listesinde olmadığı tespit edilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Antalya'da 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Depoda bulunan yasal ilaç ve medikal malzemelerin de eczane dışında bulunmasından dolayı İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Başkanlığı tarafından, idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili iş yeri sahibi R.K. hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Antalya'da dezenfektan operasyonu: 5 ton

Antalya'da dezenfektan operasyonu: 5 ton

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