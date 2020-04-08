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Antalya'da dilenciler kavga etti

Sokakta insan kalmayınca birbirlerinden para isteyen dilenciler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp kavga ederken, trafik polisi biber gazıyla müdahalede bulundu.

İHA |
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Antalya'da dilenciler kavga etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda çok az insanın olması dilencileri de birbirine düşürdü.

Dilencilik yapan 3 kadın saç saça baş başa kavga etti.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Birbirlerine acımasızca saldıran dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, araya girmeye çalışan trafik polisine rağmen uzun süre kavgaya devam etti.

Antalya'da dilenciler kavga etti

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Trafik polisinin biber gazı sıkmasıyla ayrılan dilenci kadınlar, bir süre sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi caddede gezerek dilenmeye devam ettiler.

Antalya'da dilenciler kavga etti

'PARA VERMEDİĞİM İÇİN DÖVDÜ' DEDİ

Kavganın ardından konuşan genç kız, paraları olmadığı için dilencilik yaptıklarını söyledi. Eve para götüremediğini belirten dilenci, “Açız ve karnımızı doyurabilmek için dileniyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz.” dedi.

Dilenci kız, diğer dilenci kadınların kendisinden para istediklerini, para vermediği için de kendisini dövdüklerini sözlerine ekledi.

Antalya'da dilenciler kavga etti

Antalya'da dilenciler kavga etti

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