taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Antalya'da dışkısını bağışlayarak para kazanıyor

Vegan beslendiği için bağırsak florası zengin olan 70 yaşındaki Ali B., kliniğe düzenli bağışladığı dışkısıyla bağırsak hastalarına yardımcı oluyor.

DHA | 18.08.2019 - 16:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da iş insanı olan 70 yaşındaki Ali Bıdı, çocuk yaşta geçirdiği verem hastalığı nedeniyle doğal yollarla beslenerek, iyileşince beslenme düzeninin yaşam koşullarına etkisi üzerine inceleme yapma kararı aldı.

VEGAN BESLENDİ, SPOR YAPTI

Askerden geldikten sonra gittiği Almanya'da, 16 yıl boyunca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine çeşitli araştırmalar yapan Bıdı, Türkiye'ye dönünce vegan oldu. Hayvansal ürünler tüketmeyen, sebze ve meyveye dayalı beslenme düzeni olan, veganlığa kısa sürede uyum sağlayan Bıdı, sağlıklı yaşamak için kendisini spora da başladı. Her sabah koşu yapıp, denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı.

Antalya'da dışkısını bağışlayarak para kazanıyor

KLİNİĞE DIŞKI BAĞIŞI YAPARAK ÖĞRENCİLERE BURS VERDİ

Dr. Didem Karavelioğlu, Ali Bıdı'ya dışkısını kliniğe bağışlamasını teklif ederek, bağırsak problemi yaşayan, kronik kabızlık şikayeti olan hastaları dışkı nakliyle iyileştirebileceğini anlattı. Teklifi kabul eden Bıdı, düzenli aralıklarla kliniğe gelerek, dışkı bağışında bulundu. Bağışlanan dışkıyı bir dizi işlemden geçiren Dr. Karavelioğlu ise özel kliniğinde hastalarına naklederek, dertlerine çözüm oldu. Dışkısını bağışlamasına karşılık maddi beklentisi olmayan Ali Bıdı ise Dr. Karavelioğlu'ndan ricada bulunarak, üniversite öğrencisine burs verilmesini istedi. Teklifi kabul eden Dr. Karavelioğlu, her ay bir öğrenciye burs imkanı sağladı.

Antalya'da dışkısını bağışlayarak para kazanıyor

"DIŞKI BANKASI KURULMASI LAZIM"

Dünyada dışkı bankaları kurulduğunu kaydeden Karavelioğlu, "Yeme içme alışkanlarımız bağırsaklarımızı bozuyor. Sağlıklı kişi bulmak çok zor. Bugün hemen herkeste bağırsak sorunu var. Sağlıklı mikrobiyataları bir süre sonra bulamayacağız. Dışkı bankaları var diğer ülkelerde ve bunları donörlerden alıp saklıyorlar. Bu bankalardan Türkiye'ye de kurulması lazım" diye konuştu.

Antalya'da dışkısını bağışlayarak para kazanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

984
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

44
Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

393
Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

658
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

124
Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

150
Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir