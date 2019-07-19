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Antalya'da drift yaptı, 10 carette caretta yuvasını bozdu

Kumluca ilçesinde, otomobiliyle sahilde drift yapan maganda, caretta caretta yuvalarını ezerek geçti.

DHA | 19.07.2019 - 17:41..
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından, Obalar sahiline gelen kişi, arazi aracıyla drift yaptı.

YUVALARIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çevre sakinleri, bağırarak da rahatsızlık veren sürücüyü ,112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Drift yapan sürücü, bu sırada caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafeslerin üzerinden geçerek kırdı. Mahalle sakinlerinin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, bir süre sonra aracıyla sahilden uzaklaştı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğraf ve plakasını aldı. Ekipler, alkollü olduğu iddia edilen ve 10 yuvaya zarar verdiği belirlenen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da drift yaptı, 10 carette caretta yuvasını bozdu

Antalya'da drift yaptı, 10 carette caretta yuvasını bozdu

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